Глава SOCAR: После подписания Контракта века в Азербайджан инвестировано 265 млрд долларов

Партнеры проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) отмечают 25-летие Соглашения о разделе продукции, подписанного 20 сентября 1994 года между правительством Азербайджана и 11 иностранными нефтяными компаниями, представляющими шесть стран.

Как сообщает Report, срок соглашения, известного как "Контракт века", был продлен в сентябре 2017 года до конца 2049 года.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев рассказал, что за последние 25 лет ежегодная добыча нефти в стране увеличилась более чем в 4 раза, во всех секторах экономики наблюдается значительное оживление: "В стране внедрены необходимые технологии, современные методы производства, инновационные методы для разработки глубоководных месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря. Инвестиции в страну составили около 265 млрд долларов, в том числе 101 млрд долларов в нефтегазовую промышленность. В АЧГ выложено более 36 млрд долларов", - сказал президент SOCAR.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс отметил, что 25-летие АЧГ является знаковым событием в новейшей истории нефтегазовой промышленности Азербайджана: "Это исторический день для прочих партнеров SOCAR, BP и АЧГ. Достижения с 1994 года в рамках этого соглашения впечатляют. Крупнейшие изменения, давшие толчок развитию экономики страны в результате превращения Азербайджана в один из крупнейших мировых поставщиков энергии, связаны именно с данным соглашением".

Некоторые факты 25-летнего успеха АЧГ:

С начала первой добычи в ноябре 1997 года до конца второго квартала 2019 года с АЧГ добыто 488 млн тонн (более 3,6 млрд баррелей) нефти.

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на мировые рынки транспортировано 3,3 млрд баррелей нефти с АЧГ.

С 2006 года с терминала в Джейхане отправлено 4 300 танкеров с нефтью АЧГ.

С начала добычи до конца второго квартала 2019 года Азербайджану передано более 44 млрд кубометров попутного газа с АЧГ.

Капитальные затраты на АЧГ на конец второго квартала 2019 года оцениваются в 36 млрд долларов.

С 1994 года и до конца второго квартала 2019 года партнеры проекта инвестировали 84 млн долларов в социальные проекты в Азербайджане.

14 сентября 2017 года соглашение было продлено до конца 2049 года.

После продления контракта, 19 апреля 2019 года был санкционирован новый проект "Центрально-Восточный Азери" стоимостью 6 млрд долларов, являющийся очередным этапом разработки АЧГ. Проект находится на стадии строительства, первая нефть ожидается в 2023 году.

В рамках проекта АЧГ была реконструирована одна платформа (Чираг), построено семь новых платформ, один из крупнейших в мире нефтегазовых терминалов, создана сеть подводных трубопроводов на дне Каспийского моря.

На конец второго квартала 2019 года на АЧГ эксплуатировалось 124 добывающие скважины, 44 водных и 7 газовых инжекторных скважин.

В рамках АЧГ было проведено 140 оценок воздействия на окружающую среду и 266 мониторингов морских, сухопутных и прибрежных территорий.