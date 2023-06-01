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SOCAR и TPAO подписали меморандум

SOCAR и TPAO подписали меморандум 1 июня между государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) был подписан Меморандум о взаимопонимании по развитию человеческих ресурсов.
Энергетика
1 июня 2023 г. 20:36
SOCAR и TPAO подписали меморандум

1 июня между государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) был подписан Меморандум о взаимопонимании по развитию человеческих ресурсов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На встрече было подчеркнуто, что подписание Меморандума о взаимопонимании в 2023 году, когда отмечается 100-летие со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и образования Турецкой республики, является очередным проявлением крепкой дружбы и братства между нашими странами, высокого уровня стратегических союзнических связей.

В рамках встречи была выражена удовлетворенность тем, что в Зонгулдакской профессиональной школе, функционирующей при TPAO, обучаются 10 азербайджанских студентов. В частности, было подчеркнуто, что целью является усиление конкурентоспособного человеческого капитала путем обмена опытом и организации совместных тренингов.

Компания TPAO, являющаяся одним из первых иностранных инвесторов в нашей стране, за прошедшие годы успешно сотрудничала с SOCAR в таких стратегически важных проектах, как “Азери-Чираг-Гюнешли”, “Шахдениз”, “Баку-Тбилиси-Джейхан”, “Южно-Кавказский трубопровод”.

Меморандум предусматривает обеспечение взаимного участия сотрудников обеих компаний в тренингах, организуемых Академией TPAO и SOCAR, организацию долгосрочных программ стажировки, изучение возможностей проведения совместных проектов и мероприятий в области альтернативной энергетики, декарбонизации, устойчивого развития, исследований, инноваций, а также в административной сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və TPAO memorandum imzalayıb

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