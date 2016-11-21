Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял сегодня делегацию во главе с генеральным исполнительным директором компании TOTAL Патриком Пуянне.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Р.Абдуллаев поздравил гостей с 20-летней деятельностью Total в Азербайджане, пожелав им больших успехов. Он коснулся эффективного сотрудничества между SOCAR и Total, особо подчеркнув важную роль нефтегазовых проектов, в которых участвуют компании, в региональной и международной энергобезопасности. Глава SOCAR отметил, что Total одна из первых энергетических компаний, начавших деятельность в Азербайджане.

Гендиректор Total Патрик Пуянне выразил благодарность за искренний прием, отметив, что они заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Азербайджаном. Пуянне сообщил, что они внимательно следят за ходом проектов в стране, изучают новые возможности инвестирования. Он также подчеркнул, что Total намерен максимально использовать возможности для участия в проектах разработки месторождения "Умид" и перспективных структур "Бабек".

По итогам встречи SOCAR и Total подписали рамочное соглашение о принципах, регулирующих программу разработки проекта "Абшерон".