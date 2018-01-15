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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и IBM создали совместное предприятие Caspian Innovation Center.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, основной целью нового центра аналитики и снабжения является оказание услуг, прежде всего, в отрасли нефтегазовой промышленности, конкурентоспособных информационных технологий (ИТ), трансформации бизнеса, а также предоставление соответствующих консалтинговых услуг в Азербайджане, Каспийском регионе и других странах.

"Совместное предприятие SOCAR-IBM предложит SOCAR и другим компаниям в регионе услуги, связанные с трансформацией цифрового бизнеса и повышением эффективности производства. Запланированная программа трансформации принесет основанные на передовом опыте IBM процессы и технологии в Азербайджан и весь регион. Совместное предприятие создаст базу для практических решений и аналитики, связанной с ИТ, в Азербайджане, что придаст дополнительный импульс развитию человеческого капитала”, - говорится в информации.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что процессы трансформации цифрового бизнеса сегодня являются неотъемлемым условием эффективности производства. По его словам, совместное предприятие, наряду с когнитивным искусственным интеллектом и аналитическими возможностями IBM, также воспользуется уникальным опытом SOCAR: "Эта синергия обладает потенциалом для осуществления цифровой трансформации в различных отраслях промышленности по всему региону. В результате, в Азербайджане может быть создано большое количество высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест. Таким образом, мы вносим свой вклад в развитие человеческого капитала".

Сотрудничество поможет IBM расширить свою деятельность не только в Азербайджане, но и во всем Каспийском регионе и за его пределами.

"Создание совместного предприятия SOCAR-IBM поможет ускорить цифровую трансформацию Государственной нефтяной компании Азербайджана и внесет вклад в развитие глобальной энергетической промышленности", - сказал Эрик Клементи, старший вице-президент IBM по глобальным рынкам.

Следует отметить, что IBM является компанией глобального масштаба, действующей в более чем 170 странах. Сегодня IBM фокусируется на когнитивных решениях, облачных вычислениях, безопасности и других значимых областях, предлагая клиентам инновационные решения для самых сложных бизнес-проблем.

В 2006 году SOCAR основал Управление информационных технологий и связи, заложив основу для цифровой трансформации бизнеса в компании. В последние годы SOCAR внедрил цифровое планирование бизнес-ресурсов, создал корпоративную сетевую систему, охватывающую структурные подразделения компании, сократил объем бумажных носителей информации за счет электронного документооборота, запустил проект цифрового управления человеческими ресурсами, создал единый банк данных по нефтегазовым месторождениям.