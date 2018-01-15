Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и IBM создали совместное предприятие Caspian Innovation Center.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, основной целью нового центра аналитики и снабжения является оказание услуг, прежде всего, в отрасли нефтегазовой промышленности, конкурентоспособных информационных технологий (ИТ), трансформации бизнеса, а также предоставление соответствующих консалтинговых услуг в Азербайджане, Каспийском регионе и других странах.
"Совместное предприятие SOCAR-IBM предложит SOCAR и другим компаниям в регионе услуги, связанные с трансформацией цифрового бизнеса и повышением эффективности производства. Запланированная программа трансформации принесет основанные на передовом опыте IBM процессы и технологии в Азербайджан и весь регион. Совместное предприятие создаст базу для практических решений и аналитики, связанной с ИТ, в Азербайджане, что придаст дополнительный импульс развитию человеческого капитала”, - говорится в информации.
Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что процессы трансформации цифрового бизнеса сегодня являются неотъемлемым условием эффективности производства. По его словам, совместное предприятие, наряду с когнитивным искусственным интеллектом и аналитическими возможностями IBM, также воспользуется уникальным опытом SOCAR: "Эта синергия обладает потенциалом для осуществления цифровой трансформации в различных отраслях промышленности по всему региону. В результате, в Азербайджане может быть создано большое количество высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест. Таким образом, мы вносим свой вклад в развитие человеческого капитала".
Сотрудничество поможет IBM расширить свою деятельность не только в Азербайджане, но и во всем Каспийском регионе и за его пределами.
"Создание совместного предприятия SOCAR-IBM поможет ускорить цифровую трансформацию Государственной нефтяной компании Азербайджана и внесет вклад в развитие глобальной энергетической промышленности", - сказал Эрик Клементи, старший вице-президент IBM по глобальным рынкам.
Следует отметить, что IBM является компанией глобального масштаба, действующей в более чем 170 странах. Сегодня IBM фокусируется на когнитивных решениях, облачных вычислениях, безопасности и других значимых областях, предлагая клиентам инновационные решения для самых сложных бизнес-проблем.
В 2006 году SOCAR основал Управление информационных технологий и связи, заложив основу для цифровой трансформации бизнеса в компании. В последние годы SOCAR внедрил цифровое планирование бизнес-ресурсов, создал корпоративную сетевую систему, охватывающую структурные подразделения компании, сократил объем бумажных носителей информации за счет электронного документооборота, запустил проект цифрового управления человеческими ресурсами, создал единый банк данных по нефтегазовым месторождениям.
Günel AbbasovaАвтор новости
Поделиться в Facebook