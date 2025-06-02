SOCAR и Gran Tierra Energy Inc. подписали меморандум о взаимопонимании

Госнефтекомпания SOCAR и канадская Gran Tierra Energy Inc подписали меморандум о взаимопонимании на полях Бакинской энергетической недели.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, документ предусматривает совместные научно-исследовательские работы с целью технико-экономической оценки проекта по разведке, разработке и добыче углеводородного потенциала в Губа-Прикаспийском регионе.
Gran Tierra Energy Inc. проведет анализ геолого-технических данных по проекту, а также логистического и инфраструктурного потенциала.
После согласования программы геологоразведочных работ и основных коммерческих условий будет подписано Соглашение о долевом распределении добычи.