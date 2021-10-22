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SOCAR и Equinor обсудили совместную разработку "Карабах"а

SOCAR и Equinor обсудили совместную разработку "Карабах"а Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией во главе с вице-президентом по разведке норвежской компании Equinor Торе Лосетом.
Энергетика
22 октября 2021 г. 10:41
SOCAR и Equinor обсудили совместную разработку Карабаха

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией во главе с вице-президентом по разведке норвежской компании Equinor Торе Лосетом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

По информации, на встрече была обсуждена совместная разработка месторождения "Карабах", реализация очередных шагов в проектах разведки, осуществляемых на перспективных структурах "Дан Улдузу" - "Ашрафи" - "Айпара".

Представители компании Equinor выразили решимость продолжить свою деятельность во всех проектах, реализуемых совместно с SOCAR в Азербайджане, и обменялись мнениями о существующих возможностях для проведения разведочного бурения на перспективных структурах "Айпара" и "Гюндюз".

Напомним, что норвежская компания Equinor (бывшая Statoil) и SOCAR сотрудничают в разработке месторождения "Карабах" в Азербайджане и организации разведки и добычи на перспективных месторождениях "Дан Улдузу" - "Ашрафи" - "Айпара". Компании также имеют долю участия в проекте разработки блока месторождений "Азери" - "Чираг" и "Глубоководный Гюнешли" (АЧГ). В мае 2018 года компании SOCAR Karabakh и Equinor подписали рисковый сервисный контракт на разработку месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Компании имеют в проекте равные доли.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Equinor discuss joint development of "Karabakh"
Версия на азербайджанском языке Фото“Equinor”la aparılan kəşfiyyat layihəsində ilkin müsbət nəticə əldə olunub

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