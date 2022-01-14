SOCAR эвакуировал 82 сотрудников с морских платформ

В связи с резким изменением погодных условий работы на всех открытых производственных площадках, в частности, на морских платформах, были ограничены, а меры безопасности усилены.

В связи с резким изменением погодных условий работы на всех открытых производственных площадках, в частности, на морских платформах, были ограничены, а меры безопасности усилены.

Об этом Report сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, 82 сотрудника, работающих в море, были эвакуированы: "После нормализации погодных условий они вернутся обратно".

Напомним, что сегодня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода с осадками, мокрый снег и снег. Сильный северо-западный ветер смягчится во второй половине дня, вечером сменится юго-западным.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем составит 1-3° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидается дождь, мокрый снег и снег, местами интенсивный. Ночью и утром будет туман. Будет дуть сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем - 3-8° тепла, в горах ночью - 4-9°, днем - 0-4° мороза, в высокогорье ночью - 9-14°, днем - 0-5° мороза.