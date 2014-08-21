SOCAR пробурит новую скважину на мелководье «Гюнешли»

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) пробурит новую скважину на мелководье месторождения «Гюнешли».

Как сообщили Report в компании, в настоящее время начались подготовительные работы. Скважина №353 будет пробурена с морской стационарной платформы №14. Проектная глубина скважины составляет 3 100 метров. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Фасиля».

Ожидаемый суточный дебит со скважины – 80 тонн конденсата и 15 тыс. кубометров газа.

Буровые работы будет осуществлять Трест комплексных буровых работ по заказу нефтегазодобывающего управления «28 Мая» компании SOCAR.

Отметим, что разработка мелководной части месторождения «Гюнешли» ведется с 1980 года. Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.