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    SOCAR ввела в эксплуатацию скважину на мелководье «Гюнешли»

    Ежесуточный дебит новой скважины SOCAR составляет 6 тонн конденсата и 120 тыс. кубометров газа

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) после проведенных геологических мероприятий сдала в эксплуатацию скважину на мелководной части морского месторождения «Гюнешли».

    Как передает Report со ссылкой на сообщение SOCAR, скважина №245 ранее была пробурена с морского основания №13. После проведения на скважине геологических мероприятий ее дебит составляет 6 тонн конденсата и 120 тыс. кубометров газа ежесуточно.

    Разработка мелководной части месторождения "Гюнешли" ведется с 1980 года. Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

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