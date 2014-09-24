SOCAR ввела в эксплуатацию скважину на мелководье «Гюнешли»

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) после проведенных геологических мероприятий сдала в эксплуатацию скважину на мелководной части морского месторождения «Гюнешли».

Как передает Report со ссылкой на сообщение SOCAR, скважина №245 ранее была пробурена с морского основания №13. После проведения на скважине геологических мероприятий ее дебит составляет 6 тонн конденсата и 120 тыс. кубометров газа ежесуточно.

Разработка мелководной части месторождения "Гюнешли" ведется с 1980 года. Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.