СМИ: Туркменистан возобновил поставки газа в Россию

Туркменистан возобновил поставки природного газа в Россию, сообщает новостной портал Orient, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта, подписанного между "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году. С 2016 года "Газпром" не покупал туркменский газ, называя это "контрактной паузой". Российскую компанию не устраивала цена, о ее снижении с "Туркменгазом" договориться не получилось, и в середине 2015 года "Газпром экспорт" подал иск в арбитраж, требуя пересмотра стоимости газа с 2010 года.

В октябре и ноябре 2018 года глава "Газпрома" Алексей Миллер прилетал в Ашхабад на переговоры по газу. В марте этого года стало известно, что "Газпром" намерен возобновить закупки туркменского газа.

Объемы закупаемого газа и его стоимость не сообщаются.

Экспорт газа - один из основных источников пополнения бюджета Туркменистана.