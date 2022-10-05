СМИ: США убеждают ОПЕК+ не сокращать добычу нефти

Соединенные Штаты убеждают страны ОПЕК+ не сокращать добычу нефти, объясняя это тем, что подобный шаг, с их точки зрения, не отвечает потребностям текущей экономической ситуации.

Соединенные Штаты убеждают страны ОПЕК+ не сокращать добычу нефти, объясняя это тем, что подобный шаг, с их точки зрения, не отвечает потребностям текущей экономической ситуации.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, такую позицию Вашингтон занимает на фоне стремления президента страны Джо Байдена добиться снижения цен на бензин в стране.

Агентство отмечает, что в Белом доме отказались официально подтвердить эти данные. "Не будем комментировать никакие действия ОПЕК, пока ОПЕК их не предпримет", - заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон. "Конечно же, всегда говорим со всеми производителями и потребителями, в том числе с партнерами из ОПЕК+. Мы четко говорили, что предложение энергоносителей должно соответствовать спросу, чтобы поддерживать экономический рост и более низкие цены для потребителей во всем мире, и продолжим говорить об этом с нашими партнерами", - подчеркнула она.

Министры стран - участниц соглашения ОПЕК+ проведут 5 октября очередную встречу, чтобы определить дальнейший план по добыче нефти.