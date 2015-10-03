Президент ОПЕК освобождена под залог - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент нефтяного картеля ОПЕК Диезани Алисон-Мадуэке, арестованная в пятницу в Лондоне, выпущена из под стражи под залог. Об этом, как стало известно в британской столице, сообщил панафриканский круглосуточный телеканал TVC News со ссылкой на информацию из лондонского полицейского участка Charring Cross (Черринг-кросс.

Согласно информации телеканала, у Алисон-Мадуэке был изъят паспорт, чтобы она не могла покинуть территории Великобритании, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Бывший министр нефти Нигерии Диезани Аллисон-Мадуэке, занимающая в настоящее время пост президента Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), задержана в Лондоне в пятницу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в окружении нигерийского президента.

В каком преступлении подозревают президента ОПЕК, агентство не уточняет, по данным нигерийских СМИ, британская полиция задержала ее и еще четырех человек по подозрению во взяточничестве и коррупции.

Представитель лондонской полиции не смог подтвердить агентству факт задержания бывшего министра.

Аллисон-Мадуэке работала министром нефти во время правления президента Гудлака Джонатана до мая 2015 года. Президентом ОПЕК она была избрана на заседании 27 ноября 2014 года. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».