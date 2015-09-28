СМИ: Каспийские проекты Азербайджана - одно из ключевых направлений инвестиций международных компаний

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Каспийские проекты Азербайджана - одно из ключевых направлений инвестиций международных компаний.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье российского издания "КоммерсантЪ", посвященной развитию нефтяной отрасли Азербайджана.

"В настоящее время BP в качестве оператора приступает к реализации второй фазы освоения Шах-Дениза - одного из крупнейших морских активов в своем портфеле. Партнерами по разработке месторождения с запасами в 1,2 трлн куб. м являются компании: SOCAR с долевым участием в 16,7%, британская BP (28,8%), норвежская Statoil (15,5%), иранская NICO (10%), французская Total (10%), российская ЛУКОЙЛ (10%), турецкая TPAO (9%)", - отмечает издание.

Наряду с этим, в статье указывается, что сейчас BP совместно с государственной компанией Азербайджана SOCAR и другими партнерами продолжает дальнейшую оценку возможностей месторождения для определения планов относительно последующих фаз его разработки: благодаря применению современных технологий предполагается обеспечить дальнейшее широкомасштабное освоение месторождения.

"Стоимость второй стадии освоения Шах-Дениза оценивается более чем в $25 млрд. Так, участвующая в проекте LUKOIL Overseas Shah Deniz Ltd (дочерняя структура российского ЛУКОЙЛа) привлекла в начале августа этого года кредит в размере $1 млрд сроком на 12 лет", - говорится в статье.

В статье подчеркивается, что Бакинский нефтегазоносный бассейн является крупнейшим районом по добыче и запасам углеводородного сырья, расположенный на территории современного Азербайджана. "Сведения о добыче нефти на Абшеронском полуострове можно найти в трудах многих древних иранских и арабских авторов", - указывает издание.