​Сменился замминистра энергетики Азербайджана

Назначен новый заместитель министра энергетики Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщила пресс-секретарь министерства - замминистра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Соответствующими распоряжениями президента Азербайджанской Республики от 18 мая заместитель министра Гюльмамед Джавадов освобожден от должности, а Камал Аббасов назначен новым заместителем министра энергетики.

Отметим, что Камал Аббасов долгое время работал в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). В 2009-13 годах он являлся начальником Управления экспорта газа, а с 2013 года - заместителем начальника управления по маркетингу.