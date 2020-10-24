Сменился директор SOCAR-AQS

SOCAR-AQS создана в 2005 году, занимается бурением и ремонтом нефтегазовых скважин

Директор ООО SOCAR-AQS Рамин Исаев освобожден от должности.

Как сообщает Report, руководителем компании назначен Самир Моллаев.

До этого он занимал руководящую должность в компании Nobel Oil LTD.

Напомним, что SOCAR-AQS создана в 2005 году, занимается бурением и ремонтом нефтегазовых скважин. Уставный капитал компании составляет 381 тыс. манатов. Учредителями компании являются Государственная нефтяная компания (SOCAR) с долей 13,4%, филиал Nobel Oil LTD в Азербайджане с долей 73,8% и ООО

Absheron Qazma с долей 12,8%.