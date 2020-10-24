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Сменился директор SOCAR-AQS

Сменился директор SOCAR-AQS SOCAR-AQS создана в 2005 году, занимается бурением и ремонтом нефтегазовых скважин
Энергетика
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24 октября 2020 г. 14:33
Сменился директор SOCAR-AQS

Директор ООО SOCAR-AQS Рамин Исаев освобожден от должности.

Как сообщает Report, руководителем компании назначен Самир Моллаев.

До этого он занимал руководящую должность в компании Nobel Oil LTD.

Напомним, что SOCAR-AQS создана в 2005 году, занимается бурением и ремонтом нефтегазовых скважин. Уставный капитал компании составляет 381 тыс. манатов. Учредителями компании являются Государственная нефтяная компания (SOCAR) с долей 13,4%, филиал Nobel Oil LTD в Азербайджане с долей 73,8% и ООО
Absheron Qazma с долей 12,8%.

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Версия на азербайджанском языке “SOCAR-AQŞ”nin direktoru dəyişib

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