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Сиярто: Венгрия заинтересована в каспийском газе

Сиярто: Венгрия заинтересована в каспийском газе Венгрия привержена включению каспийского газа в энергобаланс страны, но для этого есть определенные сложности.
Энергетика
2 июня 2022 г. 09:48
Сиярто: Венгрия заинтересована в каспийском газе
Петер Сиярто

Венгрия привержена включению каспийского газа в энергобаланс страны, но для этого есть определенные сложности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, выступая на конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, в Европе идут дебаты не только о том, как полностью отказаться от российского газа, но и о том, как его заменить.

"Когда вопрос заходит о санкциях, мы не можем их полностью применять, потому что есть очень большая зависимость. Мы подходим к этому вопросу прагматически, с точки зрения использования каспийских энергоресурсов", - заявил Сиярто, добавив, что одной из сложностей является недостаток трубопроводной инфраструктуры, что усложняет данное намерение.

"Европе нужно задуматься как дополнительные ресурсы будут реализованы", - сказал глава МИД и торговли Венгрии.

Он также отметил проблему высоких цен на энергоресурсы.

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Версия на английском языке Minister: Hungary interested in Caspian gas
Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: “Macarıstan Xəzər qazında maraqlıdır”

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