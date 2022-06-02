Сиярто: Венгрия заинтересована в каспийском газе

Венгрия привержена включению каспийского газа в энергобаланс страны, но для этого есть определенные сложности.

Венгрия привержена включению каспийского газа в энергобаланс страны, но для этого есть определенные сложности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, выступая на конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, в Европе идут дебаты не только о том, как полностью отказаться от российского газа, но и о том, как его заменить.

"Когда вопрос заходит о санкциях, мы не можем их полностью применять, потому что есть очень большая зависимость. Мы подходим к этому вопросу прагматически, с точки зрения использования каспийских энергоресурсов", - заявил Сиярто, добавив, что одной из сложностей является недостаток трубопроводной инфраструктуры, что усложняет данное намерение.

"Европе нужно задуматься как дополнительные ресурсы будут реализованы", - сказал глава МИД и торговли Венгрии.

Он также отметил проблему высоких цен на энергоресурсы.