 Наверх

Сильный ветер обесточил несколько агдамских сел - ФОТО

​Сильный ветер обесточил несколько агдамских сел - ФОТО

Дующий с сегодняшнего утра сильный ветер нанес серьезные повреждения ряду объектов инфраструктуры, в том числе и электросети Агдамского района.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По словам Т.Мустафаева, в настоящее время сотрудники ведомства заняты устранением последствий аварии: 

"Сильный ветер привел к серьезным последствиям в ряде районов, входящих в Региональное управление энергоснабжения и продажи "Аран" (RETSİ), в частности в Агдамском районе. В результате упали более 30 электростолбов, возникли перебои в энергоснабжении нескольких сел. В настоящее время начальник RETSİ и сотрудники технического департамента находятся на месте аварии.

Сильный ветер мешает восстановлению энергоснабжения. Электроснабжение будет восстановлено во всех деревнях настолько быстро, насколько позволит ветер".

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!