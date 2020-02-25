​Сильный ветер обесточил несколько агдамских сел - ФОТО

Дующий с сегодняшнего утра сильный ветер нанес серьезные повреждения ряду объектов инфраструктуры, в том числе и электросети Агдамского района.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По словам Т.Мустафаева, в настоящее время сотрудники ведомства заняты устранением последствий аварии:

"Сильный ветер привел к серьезным последствиям в ряде районов, входящих в Региональное управление энергоснабжения и продажи "Аран" (RETSİ), в частности в Агдамском районе. В результате упали более 30 электростолбов, возникли перебои в энергоснабжении нескольких сел. В настоящее время начальник RETSİ и сотрудники технического департамента находятся на месте аварии.

Сильный ветер мешает восстановлению энергоснабжения. Электроснабжение будет восстановлено во всех деревнях настолько быстро, насколько позволит ветер".