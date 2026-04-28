Шуле Кылыч: ЕБРР готов поддержать в Азербайджане новые тендеры по ВИЭ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов продолжить поддержку правительства Азербайджана в проведении новых тендеров по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Об этом в интервью Report сообщила региональный директор и глава отдела энергетики Евразии ЕБРР Шуле Топчу Кылыч.

"Мы рады, что поддержали первый в истории Азербайджана аукцион по возобновляемым источникам энергии. Это была очень важная веха, показавшая, что конкурентный и прозрачный тендер может обеспечить крайне выгодные тарифы в стране. Это также дало четкий сигнал потенциальным инвесторам о готовности Азербайджана масштабировать чистую энергию через рыночные механизмы", - отметила Ш.Кылыч.

Региональный директор отметила, что Азербайджан обладает потенциалом для увеличения мощностей ВИЭ за счет солнца и ветра.

"Однако, важно развивать это параллельно с необходимой инфраструктурой, включая сети электропередачи, региональные интерконнекторы и решения для хранения энергии, включая "зеленый водород". Мы, ЕБРР, готовы и надеемся продолжить поддержку правительства в проведении будущих тендеров по ВИЭ, способствуя реализации стратегии "Азербайджан 2030" и достижению цели по сокращению выбросов на 40% к 2050 году", - добавила глава отдела.

Напомним, что первый в истории Азербайджана аукцион по ВИЭ был проведен в 2024 году. Предметом тендера стало строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Гобустанском районе. Победителем аукциона была признана компания Universal International Holdings Limited (Китай). Ожидается, что станция будет введена в эксплуатацию в 2027 году и будет производить около 260 млн кВт·ч электроэнергии в год.

