Shell продает активы в Норвегии

Британо-нидерландская Royal Dutch Shell начала продажу своих активов в двух нефтяных месторождениях и двух газопроводах в Норвегии, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Компания продает 6,45% в месторождении и газопроводе Kvitebjorn, а также 3,23% в месторождении Valemon Unit и газопроводе Valemon Rich Gas Pipeline.

Активы принадлежат норвежской государственной нефтяной компании Equinor и обеспечивают доступ к 17 млн баррелям нефтяного эквивалента с возможностью добычи 7 200 баррелей нефтяного эквивалента в год.

Ожидается, что общая стоимость активов составит от 50-100 млн долларов США.

На данный момент Shell имеет доли в 34 лицензиях на добычу на шельфе Норвегии и эксплуатирует 14 из них.