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Сербия задерживает ввод в эксплуатацию своего участка "Турецкого потока"

Сербия задерживает ввод в эксплуатацию своего участка "Турецкого потока" В случае задержки России придется доплачивать Украине за дополнительное использование их ГТС для доставки топлива в Европу
Энергетика
25 ноября 2020 г. 13:50
Сербия задерживает ввод в эксплуатацию своего участка Турецкого потока

Ввод сербского участка газопровода «Турецкий поток», скорее всего, будет отложен до весны 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Platts со ссылкой на источники.

Сербский участок трубы должен обеспечить поставки топлива в Венгрию и Сербию. Ранее «Газпром» сообщил, что первые поставки по данной нитке планируются на конец 2020 года.

Однако Сербия отстает от графика строительства, утверждают источники, подтвердив информацию, которая ранее озвучивалась президентом ассоциации природного газа Сербии Воиславом Вулетичем: он заявил, что задержка связана со строительством компрессорной станции, которая будет готова только к маю 2021 года.

Как отмечает «Коммерсантъ», в случае задержки ввода в эксплуатацию сербской ветки газопровода РФ, возможно, придется доплачивать Украине за дополнительное использование их газотранспортной системы для доставки топлива в Европу.

«Турецкий поток» идет по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию, а затем в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Основная его ветка была открыта президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в январе 2020 года.

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