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    Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до рекордного уровня

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия в начале ноября добывала около 10,8-10,9 млн баррелей в сутки.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    При этом в отдельные дни поставки на рынок превышали 11 млн б/с за счет внутренних и внешних запасов. Таким образом, страна нарастила добычу нефти до исторического максимума.

    Предыдущий рекорд добычи был установлен в ноябре 2016 года на уровне 10,72 млн б/с. В январе 2017 года добыча падала до 9,8 млн б/с.

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