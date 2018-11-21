Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до рекордного уровня

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия в начале ноября добывала около 10,8-10,9 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

При этом в отдельные дни поставки на рынок превышали 11 млн б/с за счет внутренних и внешних запасов. Таким образом, страна нарастила добычу нефти до исторического максимума.

Предыдущий рекорд добычи был установлен в ноябре 2016 года на уровне 10,72 млн б/с. В январе 2017 года добыча падала до 9,8 млн б/с.