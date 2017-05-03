Саудовская Аравия обвалила цены на нефть

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Цены на нефть марки Brent вчера, 2 мая, упали на 4% - до 50,14 долларов за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, это произошло на фоне новостей из Саудовской Аравии, где национальная нефтяная компания Saudi Aramco третий месяц подряд увеличивает скидки.

Так, отпускные цены на самую популярную марку Arab Light будут продаваться на азиатском рынке с максимальным дисконтом за девять месяцев. Сверхлегкие сорта Extra Light и Super Light будут в июне продаваться еще дешевле - со скидкой 60 и 70 центов к бенчмарку. Эксперты отмечают, что у саудитов просто нет другого выхода, поскольку другие страны активно наращивают поставки на азиатский рынок, в частности речь идет об Ираке и Иране.

Несмотря на это, поступившие вчерашней ночью новости о резком сокращении запасов нефти и бензина в США смогли предотвратить падение цен. Так, за неделю с 22 по 28 апреля запасы нефти сократились на 4,1 млн баррелей, что является максимальным показателем на сегодняшний день. Запасы бензина снизились на 2 млн баррелей.

Аналитическая группа Report полагает, что после снижения нефтяные цены вновь начнут расти по мере приближения даты заседания ОПЕК 25 мая. Однако прогнозы говорят о том, что они навряд ли смогут пробить отметку в 60 долларов за баррель. Существует вероятность их снижения до 47-48 долларов за баррель.