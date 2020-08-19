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Саудовская Аравия допустила продление сделки ОПЕК+

Саудовская Аравия допустила продление сделки ОПЕК+ Страны ОПЕК+ должны до конца сентября компенсировать отставание в графике сокращения добычи нефти
Энергетика
19 августа 2020 г. 21:09
Саудовская Аравия допустила продление сделки ОПЕК+

Страны ОПЕК+ должны до конца сентября компенсировать отставание в графике сокращения добычи нефти, а в дальнейшем полностью выполнять свои обязательства безотлагательно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, открывая заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По его словам, соглашение ОПЕК+, "возможно, придется продлить и после апреля 2022 года", когда оно должно завершиться.

"Это важно, что мы приступили к реализации согласованного графика компенсации недостающего сокращения добычи. Но мы должны оставить этот механизм в прошлом и завершить все планы по компенсации до конца сентября", - заявил он.

В июле соглашение ОПЕК+ было исполнено на 95%, то есть фактически удалось убрать с рынка 9,2 млн б/с. Только на 3% свои обязательства по соглашению выполнил Габон. Далее следуют Конго (54% от плана), Экваториальная Гвинея (66% от плана). Ирак и Нигерия в июле сократили отставание от графика и выполнили соглашение на 85% от плана обе. Самый высокий показатель исполнения у Саудовской Аравии (103% от плана) и Кувейта (101% от плана).

Страны "не ОПЕК" в июле снижали добычу на 96% от плана (в июне - 98%). В частности, Россия сократила добычу нефти на 2,409 млн б/с, выполнив соглашение на 96%.

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