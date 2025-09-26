Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Сандро Мусеридзе: ЕБРР инвестировал в 1,2 ГВт проектов ВИЭ в Азербайджане

    Энергетика
    • 26 сентября, 2025
    • 14:35
    Сандро Мусеридзе: ЕБРР инвестировал в 1,2 ГВт проектов ВИЭ в Азербайджане

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ставит перед собой задачу помочь Азербайджану реализовать амбициозный план по доведению доли возобновляемых источников энергии до минимум 30% к 2030 году.

    Как передает Report, об этом заявил главный банкир в области возобновляемых источников энергии ЕБРР Сандро Мусеридзе в ходе проходящего в Баку мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

    "За последние годы ЕБРР инвестировал и профинансировал в Азербайджане 1,2 гигаватта проектов возобновляемой энергетики. Среди них - 230-мегаваттный солнечный проект с компанией Masdar, 240-мегаваттный проект с Aqua Power, а также два других проекта сопоставимого масштаба. Это первые крупные проекты коммунальной энергетики на Кавказе. Кроме того, в Центральной Азии за последние годы мы вложили более 1,3 млрд долларов в возобновляемую энергетику", - отметил С. Мусеридзе.

    Он также подчеркнул значимость локальной занятости: на строительной площадке проекта "Хызы-Абшерон" работают 850 сотрудников, из которых 70% - азербайджанцы.

    "Это не только рабочие места, но и новые навыки для страны. Наша роль выходит за рамки прямых инвестиций: многие международные кредиторы предпочитают инвестировать на новых рынках при нашем участии - у нас есть несколько успешных примеров. Немаловажно и наличие надежной электросети, которая критически важна для реализации таких проектов. В 2024 году Азербайджан запустил первый аукцион на возобновляемую энергетику - солнечные электростанции мощностью 400 мегаватт при поддержке ЕБРР. Это не просто проект, а системный сигнал о долгосрочной роли возобновляемой энергетики в стране", - добавил банкир.

    ЕБРР Сандро Мусеридзе Азербайджан зеленая энергия

    Последние новости

    14:48

    Александр Сырский: Украине нужно больше оружия для борьбы с беспилотниками

    Другие страны
    14:44

    ЕБРР: В Азербайджане ВИЭ могут заменить 300 тыс. кубометров газа в год

    Энергетика
    14:43

    Спикер НС: Армения не может тягаться с Азербайджаном по военным расходам

    В регионе
    14:40

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о рабочем визите в США

    Внешняя политика
    14:35

    Сандро Мусеридзе: ЕБРР инвестировал в 1,2 ГВт проектов ВИЭ в Азербайджане

    Энергетика
    14:34

    Суд по делу граждан Армении, обвиняемых в убийствах, продолжается оглашением документов

    Внутренняя политика
    14:26

    Казахстан и Турция договорились об упрощении условий международных автоперевозок

    В регионе
    14:23

    Мирзоян и Каллас обменялись мнениями о политических и региональных процессах

    В регионе
    14:18

    Симонян допустил подписание мирного договора с Баку до конституционных реформ

    В регионе
    Лента новостей