Сандро Мусеридзе: ЕБРР инвестировал в 1,2 ГВт проектов ВИЭ в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ставит перед собой задачу помочь Азербайджану реализовать амбициозный план по доведению доли возобновляемых источников энергии до минимум 30% к 2030 году.

Как передает Report, об этом заявил главный банкир в области возобновляемых источников энергии ЕБРР Сандро Мусеридзе в ходе проходящего в Баку мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

"За последние годы ЕБРР инвестировал и профинансировал в Азербайджане 1,2 гигаватта проектов возобновляемой энергетики. Среди них - 230-мегаваттный солнечный проект с компанией Masdar, 240-мегаваттный проект с Aqua Power, а также два других проекта сопоставимого масштаба. Это первые крупные проекты коммунальной энергетики на Кавказе. Кроме того, в Центральной Азии за последние годы мы вложили более 1,3 млрд долларов в возобновляемую энергетику", - отметил С. Мусеридзе.

Он также подчеркнул значимость локальной занятости: на строительной площадке проекта "Хызы-Абшерон" работают 850 сотрудников, из которых 70% - азербайджанцы.

"Это не только рабочие места, но и новые навыки для страны. Наша роль выходит за рамки прямых инвестиций: многие международные кредиторы предпочитают инвестировать на новых рынках при нашем участии - у нас есть несколько успешных примеров. Немаловажно и наличие надежной электросети, которая критически важна для реализации таких проектов. В 2024 году Азербайджан запустил первый аукцион на возобновляемую энергетику - солнечные электростанции мощностью 400 мегаватт при поддержке ЕБРР. Это не просто проект, а системный сигнал о долгосрочной роли возобновляемой энергетики в стране", - добавил банкир.