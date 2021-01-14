Салтук Дюзюль: По TANAP в Турцию транспортировано 8,4 млрд кубометров газа

До сегодняшнего дня по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было поставлено 8,4 млрд кубометров азербайджанского природного газа

До сегодняшнего дня по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было поставлено 8,4 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол во время выступления на онлайн-пресс-конференции для азербайджанских журналистов.

По его словам, с начала коммерческих поставок газа в 2018 году объем транспортированного газа составил 2 млрд кубометров, затем 4 млрд кубометров. “Начиная с этого года объем экспорта достигнет 6 млрд кубометров в год".

Он отметил, что TANAP имеет 15-летний контракт на транзит газа.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.