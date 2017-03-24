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    С завтрашнего дня импорт мазута для производства электроэнергии освобождается от таможенных пошлин

    Постановление будет в силе до 1 января 2018 года (9 месяцев)

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня мазут, ввозимый в страну для производства электроэнергии в Азербайджане, на 9 месяцев будет освобожден от уплаты таможенной пошлины.

    Как сообщает Report, изменение в постановление Кабинета министров “О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям в Азербайджанской Республике” вступит в силу 25 марта.

    Согласно изменению, в соответствие с топливно-энергетическом балансом Азербайджана за 2017 год, по утвержденным документам министерства энергетики, мазут, ввозимый для производства электроэнергии Открытым акционерным обществом "Азерэнержи", будет освобожден от таможенной пошлины.

    Постановление будет в силе до 1 января 2018 года (9 месяцев).

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