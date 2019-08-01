С блока АЧГ добыто 13 млн тонн нефти в первом полугодии

В первом полугодии 2019 года с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто более 98 млн баррелей (13 млн тонн) нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оператора блока месторождений – компанию BP-Azerbaijan.

За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформ "Чираг" (42 000), "Центральный Азери" (131 000), "Западный Азери" (120 000), "Восточный Азери" (94 000), "Глубоководный Гюнешли" (96 000) и "Западный Чираг" (60 000) составила 542 400 баррелей.

По итогам полугодия на АЧГ в целом эксплуатировались 124 нефтяных, 44 водных и 7 газовых инжекторных скважин.

В январе-июне на АЧГ пробурено 7 нефтедобывающих скважин.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ).

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, SOCAR - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.