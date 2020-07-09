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С АЧГ и "Шахдениз" экспортирован 541 млн тонн нефти

С АЧГ и "Шахдениз" экспортирован 541 млн тонн нефти С АЧГ добыто 512,6 млн тонн, а с Шахдениз - 28,6 млн тонн конденсата
Энергетика
9 июля 2020 г. 11:35
С АЧГ и Шахдениз экспортирован 541 млн тонн нефти

С момента ввода в эксплуатацию месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз в азербайджанском секторе Каспия по 1 июля 2020 года было добыто в общей сложности 541,2 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

С АЧГ добыто 512,6 млн тонн, а с Шахдениз - 28,6 млн тонн конденсата. С момента ввода в эксплуатацию месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз по 1 июля 2020 года было экспортировано 541,1 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

В январе-июне этого года с АЧГ добыто 12,2 млн тонн нефти, с Шахдениз - 1,9 млн тонн (конденсат).

Напомним, что предыдущее соглашение о долевом распределении добычи по АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года. В 2017 году срок соглашения был продлен до конца 2049 года.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

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Версия на азербайджанском языке AÇG və “Şahdəniz”dən 541 mln ton neft ixrac edilib

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