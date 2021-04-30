Руслан Алиев: В Азербайджане подготовлены спецпредложения по газификации

В этом году в соответствии с Госпрограммой были сделаны специальные предложения

Процесс газификации в Азербайджане ежегодно продолжается в соответствии с государственной программой.

Как сообщает Report, об этом рассказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, количество абонентов в Азербайджане растет с каждым годом: "В этом году ожидается рост на 100 тыс. абонентов".

Он отметил, что число абонентов по стране уже достигло 2 млн 400 тыс.: "Газификация в стране сейчас составляет 96,2%".

Р. Алиев отметил, что в этом году в соответствии с Госпрограммой были сделаны специальные предложения: "Общественность будет проинформирована о результатах предложений".