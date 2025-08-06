Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ

Альтернатива: Богдан-Груя Иван: ЮГК должен быть расширен для всей Юго-Восточной Европы - ИНТЕРВЬЮ

Румыния и Азербайджан продолжают укреплять стратегическое энергетическое партнерство, выходя за рамки традиционных поставок газа и двигаясь к совместной реализации амбициозных инфраструктурных и "зеленых" проектов. В условиях нестабильной геополитической ситуации Бухарест рассматривает Баку как приоритетного партнера в вопросах диверсификации источников энергии, повышения энергетической безопасности и развития устойчивой энергетики в регионе.

Одним из центральных элементов этого сотрудничества является Южный газовый коридор (ЮГК), расширение которого Румыния активно поддерживает, стремясь обеспечить подключение к нему страны Балканского региона. Не менее значимым шагом стало участие обеих стран в проекте "Зеленого энергетического коридора" через Черное море, а также новых форм сотрудничества - от поставок сжиженного природного газа (СПГ) до развития возобновляемых источников энергии, включая "зеленый" водород.

О перспективах расширения ЮГК, сотрудничестве SOCAR и Romgaz в сфере СПГ, а также будущем "зеленой" энергетики в Европе в эксклюзивном интервью Report рассказал министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван.

Представляем интервью читателям:

- Ведутся ли в настоящее время переговоры о возобновлении или увеличении поставок азербайджанского газа в Румынию? Можно ли ожидать подписания новых соглашений в ближайшем будущем?

- С уверенностью можно заявить, что еще в конце 2022 года компании Romgaz и Государственная нефтяная компания Азербайджана заключили рамочный контракт о поставках природного газа из Азербайджана в Румынию. Это соглашение, не ограниченное по срокам, позволяет сторонам оперативно заключать конкретные коммерческие контракты в зависимости от потребностей.

Romgaz нацелен на расширение своей роли как надежного поставщика газа для стран Юго-Восточной и Центральной Европы. Поэтому компания рассматривает возможность увеличения импорта азербайджанского газа на основе уже действующего рамочного соглашения.

Благодаря устойчивым и дружественным отношениям, Румыния и Азербайджан продолжают тесное сотрудничество по ключевым энергетическим направлениям, включая Южный газовый коридор, европейскую инициативу по обеспечению газом из Каспийского и Ближневосточного регионов, а также стратегический проект Black Sea Energy – подводной электрокабель для передачи "зелёной электроэнергии", произведенной на Кавказе.

- Какова позиция Румынии относительно возможного расширения Южного газового коридора? Какие преимущества и вызовы вы видите в этом процессе для Румынии и региона в целом?

- В текущих реалиях, когда Европа остро нуждается в стабильных и диверсифицированных источниках энергии, Румыния особенно высоко ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности континента. Азербайджан играет ключевую роль в развитии ЮГК и последовательно наращивает объемы поставок на европейский рынок.

ЮГК за последние четыре года зарекомендовал себя как надежная и стратегически важная газотранспортная система. Сегодня, на фоне сохраняющихся вызовов, он способен и должен сыграть еще более значимую роль в обеспечении Европы энергоресурсами.

Мы убеждены, что расширение ЮГК критически важно, особенно для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Им необходимы как значительные дополнительные объемы газа, так и новые поставщики. Эти государства нуждаются в надежной альтернативе существующим маршрутам, и у многих из них уже имеется инфраструктура, способная быть интегрированной в расширенную сеть ЮГК.

Этот крупномасштабный проект является взаимовыгодным, поскольку таким образом диверсифицируется география экспорта азербайджанского газа и укрепляется энергетическая безопасность Европы. Участвующие страны должны проявить общее стремление к реализации столь масштабной инициативы, предварительно проведя всесторонний анализ всех аспектов, которые этот проект расширения повлечет за собой. Конечно, в условиях нестабильной и непредсказуемой энергетической ситуации для успешной реализации этого проекта необходимы общее политическое видение, решимость и готовность к координации усилий.

- Как вы оцениваете потенциал Азербайджана в обеспечении Европы, в том числе Румынии, углеродно-нейтральными источниками энергии? В каких направлениях энергетического сотрудничества вы видите наибольший потенциал?

- Румыния и Азербайджан выстроили прочный стратегический диалог в энергетической сфере. В последние годы особенно активно развивается взаимодействие в области возобновляемых источников энергии, что полностью соответствует повестке устойчивого развития и "зеленого перехода". Хотя на данный момент конкретные совместные проекты в области солнечной или ветровой энергетики не обсуждаются, обе стороны выразили заинтересованность в развитии такого сотрудничества.

Румыния видит значительные перспективы в нескольких ключевых областях энергетического сотрудничества с Азербайджаном, в первую очередь благодаря его стратегической роли как поставщика традиционных энергоресурсов, но и как участника будущих трансформационных процессов в сфере устойчивой энергетики. Румыния, в свою очередь, как государство-член ЕС, активно продвигает цели диверсификации, декарбонизации и повышения энергетической устойчивости региона.

Румыния считает импорт природного газа, передачу "зеленой электроэнергии", развитие транспортной энергетической инфраструктуры в районе Черного моря и обеспечение региональной энергетической безопасности наиболее перспективными областями сотрудничества с Азербайджаном. Эти векторы полностью соответствуют приоритетам ЕС и служат общей цели - созданию более устойчивой, независимой и экологически ориентированной энергетической архитектуры в Европе.

- Ведет ли Румыния переговоры с Азербайджаном о совместных проектах в области возобновляемой энергетики, таких как солнечная и ветровая энергетика? Насколько важным направлением вы считаете поставки "зеленого" водорода из Азербайджана?

- Одним из ключевых проектов, в котором Румыния и Азербайджан выступают партнерами наряду с Венгрией и Грузией, является "Зеленый энергетический коридор". Этот транснациональный проект предполагает строительство подводного кабеля по дну Черного моря для поставки электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников на Кавказе, в страны ЕС. Этот коридор имеет огромное значение как для наших стран, так и для всего региона. Он укрепит национальную и региональную энергетическую безопасность, обеспечит более тесную связность в Черноморском пространстве и создаст прочную платформу для наращивания доли ВИЭ в энергетическом балансе Европы.

В перспективе этот проект может также стать основой для будущего сотрудничества в сфере производства и экспорта “зеленого водорода" - ресурса, который Румыния рассматривает как стратегически важный элемент долгосрочной декарбонизации промышленности и энергетики. Мы придаем этому направлению приоритетное значение, и считаем, что взаимодействие с Азербайджаном здесь может принести обоюдную выгоду.

- На каком этапе находится совместный проект SOCAR и Romgaz, предусматривающий строительство завода по производству СПГ, терминалов для регазификации и другой инфраструктуры для транспортировки газа из Каспийского региона?

- На основе меморандума о взаимопонимании, подписанного в октябре 2022 года, SOCAR и Romgaz начали сотрудничество по разработке масштабного проекта, направленного на организацию поставок сжиженного природного газа из Каспийского региона в Румынию.

Для оценки жизнеспособности проекта стороны привлекли профильные консультационные компании, которые провели всесторонний анализ технической, экономической и коммерческой осуществимости. Согласно предварительным расчетам, поставки до 9 млрд кубометров СПГ в год могут быть экономически оправданы при соответствующей модели финансирования и логистики.

Проект предполагает строительство газопровода от месторождений в Азербайджане до черноморского побережья Грузии, установок по сжижению газа в Грузии, СПГ-терминалов в Грузии и Румынии, а также морской логистической инфраструктуры для транспортировки.

На данный момент стороны находятся на стадии совместной оценки технических и финансовых параметров, необходимых для перехода к следующему этапу. Несмотря на то, что окончательное решение ещё не принято, диалог между сторонами остается активным и конструктивным, что подтверждает стратегический интерес обеих стран к развитию альтернативных маршрутов поставок газа и укреплению энергетической связности в Черноморском регионе.

- Как вы оцениваете текущее состояние нефтеперерабатывающей отрасли Румынии? А есть ли планы у страны по расширению сотрудничества с Азербайджаном и в сфере переработки сырой нефти?

- Нефтеперерабатывающая отрасль в Румынии - это не только сектор с богатой историей, но и динамично развивающееся направление, которое играет важную роль в национальной экономике, особенно в условиях текущих экономических и энергетических вызовов. Мы рассматриваем этот сектор как один из тех, на которых Румыния может серьезно опереться в своем будущем развитии.

В стране функционируют четыре нефтеперерабатывающих завода: Petrobrazi (принадлежит OMV Petrom), Petromidia и Vega (принадлежат группе Rompetroll), а также Petrotel (принадлежит Lukoil) - с общей мощностью переработки около 12 млн тонн в год. Что касается SOCAR, то компания не владеет НПЗ в Румынии, однако активно развивает свою дистрибуционную инфраструктуру - 79 автозаправочных станций и 4 топливных склада, что делает ее одним из заметных игроков на румынском рынке розничной и оптовой торговли нефтепродуктами.

SOCAR активно предлагает продукцию в сегментах топлива, смазочных материалов, нефтехимии и битума. Благодаря устойчивым инвестициям и расширению деятельности компания зарекомендовала себя как надежный партнер на румынском топливном рынке. SOCAR реализует важные проекты у нас в стране, а Румыния является серьезным партнером для любого инвестора, который создает рабочие места и вкладывает значительные средства как в добычу, так и в переработку и сбыт нефти и газа.

- Каковы перспективы SOCAR Petroleum SA на румынском рынке в части поставок нефти и нефтепродуктов, произведенных на НПЗ Petkim и STAR в Турции, а также на азербайджанских предприятиях по производству метанола и карбамида?

- Следует отметить, что румынский нефтяной рынок является полностью либерализованным и функционирует на принципах свободной конкуренции. Торговля сырой нефтью осуществляется по международным рыночным правилам, а каждый участник формирует свою коммерческую стратегию в зависимости от рыночной конъюнктуры и логистических возможностей.

С учетом геополитических изменений последних лет, которые оказали значительное влияние на глобальные энергетические цепочки, роль Азербайджана как надежного партнера по поставкам нефти и нефтепродуктов только возрастает. Мы уверены, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе безопасность энергоснабжения Румынии также будет опираться на устойчивое сотрудничество с азербайджанской нефтяной отраслью.

Если SOCAR рассматривает Румынию как приоритетный рынок для экспорта продукции, произведённой на своих заводах в Турции (в том числе STAR и Petkim), или в Азербайджане (метанол, карбамид и др.), мы только приветствуем такие инициативы. Это может стать предметом предварительных переговоров между компаниями обеих стран в рамках существующих энергетических соглашений и платформ сотрудничества.

- Какие шаги предпринимает Румыния для укрепления энергетической безопасности и диверсификации источников поставок? Какую роль в этом процессе играет сотрудничество с Азербайджаном ?

- Румыния играет ключевую роль в качестве регионального энергетического хаба, обладающего современной, взаимосвязанной и высокоэффективной газотранспортной инфраструктурой. Среди ключевых объектов можно выделить газопровод BRUA, интерконнектор Яссы-Унгены-Кишинев, реверсные мощности Трансбалканского коридора, а также надежные межсистемные соединения с соседними странами. Сейчас реализуются новые важные проекты, такие как газопровод Черное море-Подишор и расширенный интерконнектор Арад-Сегед, которые дополнительно усиливают возможности поставок газа из акватории Черного моря, Каспийского региона, а также через терминалы СПГ в Турции и Греции в Центральную и Восточную Европу.

Национальный оператор TRANSGAZ продолжает активно инвестировать в инфраструктуру, обеспечивая тем самым диверсификацию поставок не только в Румынию, но и в сопредельные страны, включая Молдову. Эти усилия соответствуют общеевропейским целям по энергетической безопасности и могут эффективно дополнять расширение Южного газового коридора, в рамках которого Азербайджан рассматривается как стратегический партнер.

Одним из ключевых направлений будущего является проект Neptun Deep, запуск которого ожидается в 2027 году. Он позволит значительно увеличить объемы собственной добычи и укрепит позиции Румынии как одного из ведущих производителей газа в ЕС.

Не менее важно наше сотрудничество с Азербайджаном в рамках таких флагманских инициатив, как "Зеленый энергетический коридор" через Черное море и планы по строительству терминала СПГ на румынском побережье. Вместе мы разрабатываем решения как в области традиционной энергетики, так и в возобновляемых источниках.

Мы стремимся к сбалансированному энергетическому переходу. В этом контексте природный газ сохраняет свою ключевую роль как топливо переходного периода, поддерживающее надежность энергосистемы, а также обеспечивающее плавную и социально устойчивую декарбонизацию.

- Рассматривает ли Румыния возможность реализации совместных газохимических или нефтехимических проектов с Азербайджаном, включая производство продукции на экспорт?

- Румыния открыта к расширению сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в области нефтехимии и газохимии. Такие проекты, если они продемонстрируют экономическую и стратегическую жизнеспособность, могут быть рассмотрены в рамках работы профильных министерств, энергетических рабочих групп или межправительственных комиссий между нашими странами.

Следует отметить, что сфера химической и нефтехимической промышленности находится в компетенции Министерства экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма. Мы заинтересованы в инициативах, которые обеспечивают добавленную стоимость как сырьевым ресурсам, так и промышленным цепочкам.

В этом контексте можно привести пример: в настоящее время компания Romgaz - крупнейший производитель газа в Румынии - рассматривает возможность приобретения активов AZOMURES, крупнейшего завода по производству удобрений в стране. Это открывает новые перспективы для использования газа с месторождений Neptun Deep, а также создает возможности для развития более глубокой переработки газа и производства экспортно-ориентированной продукции.

- Открыта ли Румыния для новых инвестиций в энергетический сектор? В каких направлениях вы видите наибольший интерес для азербайджанских компаний?

- Румыния полностью открыта для новых инвестиций в энергетике и предлагает стабильную, прозрачную и предсказуемую деловую среду для долгосрочного сотрудничества. Мы приглашаем азербайджанские компании рассмотреть широкий спектр возможностей - от традиционного энергетического сектора до новейших направлений в устойчивой энергетике.

Особый интерес представляют такие области, как развитие и модернизация газовой инфраструктуры, строительство СПГ-объектов, возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая энергетика), производство и хранение водорода, включая “зеленый” водород, инновационные решения в сфере накопления энергии.

Учитывая стратегический характер энергетического партнёрства между Румынией и Азербайджаном, мы видим высокий потенциал для совместных проектов как в традиционной добыче и транспортировке газа, так и в новых секторах "зеленой энергетики". Такие инициативы полностью соответствуют курсу Румынии на диверсификацию источников, снижение выбросов и ускорение энергетического перехода.

Мы ценим партнерства, которые способствуют укреплению энергетической безопасности, стимулируют инновации и способствуют устойчивому экономическому росту. Румыния остается надежным и открытым партнером для инвесторов, нацеленных на серьезное и долгосрочное присутствие в нашем энергетическом секторе.