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Руководство SOCAR приняло участие в нефтегазовой выставке-конференции в Абу-Даби

Руководство SOCAR приняло участие в нефтегазовой выставке-конференции в Абу-Даби Делегация во главе с президентом Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым 15-18 ноября посетила Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Энергетика
19 ноября 2021 г. 17:59
Руководство SOCAR приняло участие в нефтегазовой выставке-конференции в Абу-Даби

Делегация во главе с президентом Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым 15-18 ноября посетила Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В рамках визита президент SOCAR принял участие в круглом столе, организованном Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), в котором приняли участие исполнительные директора более 30 ведущих энергетических компаний мира, а также в международной нефтегазовой выставке-конференции (ADIPEC) в Абу-Даби.

Круглый стол был открыт министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющим директором ADNOC Султаном Ахмедом Аль-Джабер. В повестке дня круглого стола основное внимание уделялось вопросам устранения дефицита добычи и возможностям, с которыми сталкиваются компании в период энергоперехода.

Участники обсудили влияние сокращения инвестиций в сектор углеводородов на производство энергии в краткосрочной и среднесрочной перспективе, обменялись мнениями о роли добывающей и перерабатывающей промышленности в борьбе с изменением климата, инновациях.

15 ноября делегация SOCAR приняла участие в церемонии открытия выставки-конференции ADIPEC и сессиях конференции, в рамках которых был проведен ряд двусторонних встреч.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın rəhbərliyi Abu Dabi Beynəlxalq neft-qaz sərgi-konfransına qatılıb

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