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    Руководство SOCAR посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

    Представители многотысячного коллектива возложили цветы на могилу общенационального лидера

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Руководство и представители многотысячного коллектива Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в день почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева посетили его могилу в Аллее почетного захоронения.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, представители компании возложили цветы на могилу строителя и архитектора современного Азербайджана Гейдара Алиева, который стал гарантом независимости Азербайджана, основателем энергетической стратегии, сыгравшей ключевую роль в экономическом развитии и укреплении национальной государственности страны.

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