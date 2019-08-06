Розничные продажи КПГ в Азербайджане выросли более чем в 30 раз

В январе-июле текущего года SOCAR Petroleum реализовала 11,9 млн кубометров компримированного природного газа (КПГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой компанию.

Согласно данным, 1,3 млн кубометров или около 11% от общего объема составили розничные продажи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничные продажи КПГ увеличились более чем в 30 раз.

SOCAR Petroleum - единственный поставщик КПГ в стране. Топливо продается на пяти из 29 АЗС компании, на сегодняшний день на семи АЗС завершаются работы по установке пункта продажи КПГ. К концу года количество пунктов продаж КПГ планируется довести до 21.