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Ровшан Наджаф: Азербайджан имеет возможность удовлетворить растущий спрос на газ

Ровшан Наджаф: Азербайджан имеет возможность удовлетворить растущий спрос на газ У нас есть возможность удовлетворить растущий спрос на азербайджанский газ, и в настоящее время мы экспортируем его в Европу по Южному газовому коридору.
Энергетика
2 июня 2022 г. 12:51
Ровшан Наджаф: Азербайджан имеет возможность удовлетворить растущий спрос на газ

"У нас есть возможность удовлетворить растущий спрос на азербайджанский газ, и в настоящее время мы экспортируем его в Европу по Южному газовому коридору".

Как передает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании (SOCAR), временно исполняющий обязанности президента компании Ровшан Наджаф в первый день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

Представитель SOCAR отметил, что для реализации газовых проектов сотрудничество с финансовыми институтами должно быть расширено: "Мы ведем переговоры с нашими партнерами в направлении повышения привлекательности Каспийского моря. Естественно, и хотим сделать это в рамках правил и при условии нулевой эмиссии. SOCAR как энергетическая компания работает для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей в энергии. Мы стремимся стать цифровой компанией. Это имеет свои преимущества, включая сокращение выбросов углерода".

Он считает, что еще несколько лет спрос на нефть и газ будет оставаться стабильным: "К сожалению, в последние годы газовый сектор сталкивается с дефицитом инвестиций, его необходимо развивать. Азербайджан также является экспортером газа".

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Версия на английском языке Rovshan Najaf: Azerbaijan has opportunity to meet growing demand for gas
Версия на азербайджанском языке Rövşən Nəcəf: "Azərbaycanın qaza artan tələbatı ödəmək imkanı var"

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