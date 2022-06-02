Ровшан Наджаф: Азербайджан имеет возможность удовлетворить растущий спрос на газ

У нас есть возможность удовлетворить растущий спрос на азербайджанский газ, и в настоящее время мы экспортируем его в Европу по Южному газовому коридору.

"У нас есть возможность удовлетворить растущий спрос на азербайджанский газ, и в настоящее время мы экспортируем его в Европу по Южному газовому коридору".

Как передает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании (SOCAR), временно исполняющий обязанности президента компании Ровшан Наджаф в первый день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

Представитель SOCAR отметил, что для реализации газовых проектов сотрудничество с финансовыми институтами должно быть расширено: "Мы ведем переговоры с нашими партнерами в направлении повышения привлекательности Каспийского моря. Естественно, и хотим сделать это в рамках правил и при условии нулевой эмиссии. SOCAR как энергетическая компания работает для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей в энергии. Мы стремимся стать цифровой компанией. Это имеет свои преимущества, включая сокращение выбросов углерода".

Он считает, что еще несколько лет спрос на нефть и газ будет оставаться стабильным: "К сожалению, в последние годы газовый сектор сталкивается с дефицитом инвестиций, его необходимо развивать. Азербайджан также является экспортером газа".