Россия заработает дополнительный 41 млрд. долларов на росте нефтяных цен

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Рост цен на нефть может принести России дополнительные 41 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе состоявшейся вчера ежегодной большой пресс-конференции.

По его словам, 1,75 трлн. рублей (28,7 млрд. долларов) будет получено от налоговых поступлений в бюджет и 750 млрд. рублей (12,3 млрд. долларов) в качестве прибыли российских нефтяных компаний.

"Мы считаем, что цены стабилизируются на текущих уровнях", - сказал президент, коснувшись соглашения об ограничении добычи.

Отметим, что незадолго до этого председатель Центробанка Эльман Рустамов заявил, что рост нефтяных цен на 10 долларов за каждый баррель принесет Азербайджану дополнительные 1,7 млрд. долларов.