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Баку, Астана и Ташкент приступили к разработке ТЭО проекта по интеграции энергосистем

Баку, Астана и Ташкент приступили к разработке ТЭО проекта по интеграции энергосистем Казахстан, Азербайджан и Узбекистан приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по интеграции энергетических систем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для продажи зеленой энергии в страны Европейского с
Энергетика
10 мая 2024 г. 11:12
Баку, Астана и Ташкент приступили к разработке ТЭО проекта по интеграции энергосистем

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по интеграции энергетических систем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для продажи зеленой энергии в страны Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге.

"Проведена предварительная работа со странами Евросоюза, которые выразили заинтересованность в приобретении чистой электроэнергии. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря, что позволит нам поставлять чистую возобновляемую энергию на премиальные рынки. Речь идет о достаточно большом объеме инвестиций", - сказал он.

По его словам, планируется использовать ветропотенциал Прикаспийской зоны и зоны Арала для экспортных поставок электроэнергии.

"Сейчас мы приступили к разработке технико-экономического обоснования проекта, в соответствии с ним будут определены сроки строительства. По ТЭО планирует до конца года предварительные результаты получить", - пояснил глава Минэнерго.

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Версия на английском языке Situation regarding preparation for integration of Baku, Astana and Tashkent energy systems announced
Версия на азербайджанском языке Bakı, Astana və Daşkənd enerji sistemlərinin inteqrasiyasına hazırlıqla bağlı vəziyyət açıqlanıb

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