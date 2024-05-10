Баку, Астана и Ташкент приступили к разработке ТЭО проекта по интеграции энергосистем

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по интеграции энергетических систем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для продажи зеленой энергии в страны Европейского с

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по интеграции энергетических систем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для продажи зеленой энергии в страны Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге.

"Проведена предварительная работа со странами Евросоюза, которые выразили заинтересованность в приобретении чистой электроэнергии. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря, что позволит нам поставлять чистую возобновляемую энергию на премиальные рынки. Речь идет о достаточно большом объеме инвестиций", - сказал он.

По его словам, планируется использовать ветропотенциал Прикаспийской зоны и зоны Арала для экспортных поставок электроэнергии.

"Сейчас мы приступили к разработке технико-экономического обоснования проекта, в соответствии с ним будут определены сроки строительства. По ТЭО планирует до конца года предварительные результаты получить", - пояснил глава Минэнерго.