Россия, Украина и ЕС подписали соглашения по газу на 4,6 млрд долларов

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Россия, Украина и Европейский союз достигли соглашения о возобновлении поставок российского газа для украинских потребителей, о гарантировании его транзита в страны ЕС и частичном погашении газовых долгов Киева. Результатом двухдневных переговоров стало подписание документов стоимостью 4,6 млрд. долларов США. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, заявил по их итогам комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер.

К соглашению удалось прийти после того, как Украина и Евросоюз согласовали источники платежей по газовым долгам, а Россия получила гарантии, что заявленные средства у Киева есть в наличии. Отсутствие таких гарантий не позволило сторонам договориться в ходе предыдущего переговорного раунда 21 октября.

Согласно договоренностям, Украина начнет получать российский газ после более чем четырехмесячного перерыва в обмен на частичную выплату долгов. В ближайшие дни Украина должна погасить 1,4 млрд долларов долга за поставки российского газа в ноябре и декабре прошлого года, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

В общей сложности до конца года "Газпром" получит от "Нафтогаза Украины" 3,1 млрд. долларов в счет выплаты долгов, добавил Эттингер.

По его словам, предполагается "создать специальный фонд, в который будут внесены 3,1 млрд долларов" для осуществления платежей по задолженности. На переговорах были согласованы еще три источника средств для оплаты долговых обязательств и текущих поставок газа Украиной - это действующая программа Международного валютного фонда (МВФ), текущие доходы "Нафтогаза" и выделение средств ЕС в рамках европейской программы помощи.