Россия с 1 июля увеличивает пошлину на экспорт нефти

По сжиженному газу и чистым фракциям сжиженного газа пошлина останется нулевой

Экспортная пошлина на нефть в России вырастет на 2,7 доллара США — с 58,8 доллара США за тонну в июне до 61,5 доллара США за тонну в июле.

Как передает Report, об этом сообщает oilexp со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства финансов РФ.

По данным ведомства, средняя цена российской экспортной нефти сорта Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2021 года составила 67,9005 долларов США за баррель, или 495,7 доллара США за тонну. В предыдущий период мониторинга средняя цена нефти Urals составляла 65,46 доллара США за баррель.

С 1 июля 2021 года пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится с 17,6 до 18,4 доллара США за тонну, а на темные — с 58,8 до 61,5 доллара США за тонну.

Пошлина на экспорт товарного бензина будет увеличена с 17,6 до 18,4 доллара США за тонну, а прямогонного (нафта) — с 32,3 до 33,8 доллара США за тонну.

По сжиженному газу (смесь пропан-бутан техническая, СПБТ) и чистым фракциям сжиженного газа (СУГ) пошлина останется нулевой. Пошлина на кокс повысится с 3,8 до 3,9 доллара США за тонну.

В бюджет России в 2021 году поступают средства из расчета цены Urals 43,3 доллара США за баррель. Все дополнительные доходы отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Напомним, что с 1 июня пошлина на экспорт российской нефти повысилась на 3,9 доллара США — до 58,8 доллара США за тонну.