Россия продлит цену на газ для Сербии на уровне 270 долларов

Россия продляет цену на газ для Сербии на уровне 270 долларов США за тысячу кубометров на полгода, за это время будет согласовано дальнейшее решение.

Россия продляет цену на газ для Сербии на уровне 270 долларов США за тысячу кубометров на полгода, за это время будет согласовано дальнейшее решение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, действующий контракт, который истекает в конце года, по газу будет продлен на полгода, далее будет действовать фиксированная формула цены.

Песков напомнил, что "ценообразование у долгосрочных газовых контрактов происходит по формуле цены, которая зиждется на цене нефти и нефтепродуктов в том числе, и, конечно, она коренным образом отличается от ценообразования на спотовых рынках".

Он отметил, что шесть месяцев еще Сербия будет получать российский газ по выгодной цене, что поможет стране пройти предстоящий зимний период. "За этот период спокойно и конструктивно хозяйствующие субъекты, как сказал вчера президент, согласуют продолжение контракта", - добавил представитель Кремля.