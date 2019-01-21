Россия опустилась на третье место в мире по нефтедобыче

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, мировое лидерство по-прежнему удерживают США. В ноябре страна добывала в среднем 11,693 миллиона баррелей нефти в сутки. Второе место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 11,093 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи в России, по данным организации, снизился по сравнению с октябрем на 0,18%, в США - вырос на 1,35%, в Саудовской Аравии - на 4,23%.

Экспорт нефти Саудовской Аравии в ноябре в месячном выражении вырос на 6,9%, до 8,235 миллиона баррелей в сутки, США - на 3,6%, до 2,411 миллиона баррелей в сутки. Данные России JODI не указывает. При этом в октябре Россия экспортировала 5,22 миллиона баррелей в сутки, а в сентябре – 5,296 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США увеличилась в ноябре на 4% к предыдущему месяцу, до 17,071 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка выросла на 0,7% по сравнению с октябрем, до 2,836 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ России выросла по сравнению с октябрем на 4,8%, достигнув 5,919 миллиона баррелей в сутки.