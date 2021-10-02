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Россия начала поставки газа в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку"

Россия начала поставки газа в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку" "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию по трубопроводу "Турецкий поток".
Энергетика
2 октября 2021 г. 11:11
Россия начала поставки газа в Венгрию и Хорватию по Турецкому потоку

"Газпром" начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию по трубопроводу "Турецкий поток".

Как сообщает Report, об этом сообщается на сайте холдинга.

"Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод "Турецкий поток" и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии", - говорится в сообщении.

Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод предназначен для поставок газа в Турцию и далее транзитом из этой страны в Южную и Юго-Восточную Европу.

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