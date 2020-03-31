Россия может начать закупать импортный бензин из-за падения цен на нефть

Россия может начать импорт бензина из-за рубежа в связи с тем, что бензин в Европе намного дешевле из-за упавших цен на нефть.

Как передает Report, в Минфине сообщили “Коммерсантъ”, что такой вариант пока не рассматривается.

Российские компании не могут снизить цены, поскольку выплачивают отчисления в бюджет по депферу. Этот механизм был введен для того, чтобы сглаживать влияние колебания цены на нефть на стоимость топлива: при высоких ценах бюджет компенсирует нефтяникам потери от продажи топлива, а при низких, наоборот, нефтяники платят в бюджет.

По словам источников “Ъ”, корректировка демпфера — болезненная тема, поскольку это приведет к сокращению доходов бюджета, которых сейчас и так мало.