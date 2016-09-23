Российский эксперт: Нефть может подешеветь до 30 долларов

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Цена нефти в течение следующих нескольких лет может достичь 30 долларов за баррель, а в 20-летний период упасть еще ниже этой отметки.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил бывший министр финансов России, а ныне глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на первом Московском финансовом форуме.

По его словам, из-за падения цен на нефть дефицит бюджета в этом году будет колебаться в диапазоне 3,7-3,9%. "Это все-таки очень высокий для нашей страны показатель при сохраняющейся зависимости от нефти", - подчеркнул Кудрин.

"А если цена на нефть будет не 40 долларов, а 30? Что может быть теоретически не в этом, не в следующем, а в течение нескольких лет. Я, кстати прогнозирую, что в течение 20 лет цена на нефть может быть еще ниже, она может устойчиво уйти на 30 и на более низкие уровни в связи с мировыми процессами в этой сфере и предложением, которое возникает, и с учетом кризиса в Китае, других вызовов. Мы должны быть к этому готовы", - сказал Кудрин.