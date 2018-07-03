Российская компания "Интер РАО" поставляет электроэнергию Азербайджану в рамках аварийной помощи

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Российская энергетическая компания ПАО «Интер РАО» с вечера понедельника начало поставки электроэнергии в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в "Интер РАО".

"С 23:45 вчерашнего дня мы поставляем электроэнергию в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Идет поставка 200 МВт", - сказали в компании.

В ночь на вторник на большей территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. По данным главы "Азерэнерджи" Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования.

Согласно официальным данным, в результате аварии на электростанции возникли сбои с энергоснабжением 39 городов и районов Азербайджана, включая Баку и Гянджу.