 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Российская компания "Интер РАО" поставляет электроэнергию Азербайджану в рамках аварийной помощи

    В компании сообщили, что идет поставка 200 МВт

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Российская энергетическая компания ПАО «Интер РАО» с вечера понедельника начало поставки электроэнергии в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в "Интер РАО".

    "С 23:45 вчерашнего дня мы поставляем электроэнергию в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Идет поставка 200 МВт", - сказали в компании.

    В ночь на вторник на большей территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. По данным главы "Азерэнерджи" Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования.

    Согласно официальным данным, в результате аварии на электростанции возникли сбои с энергоснабжением 39 городов и районов Азербайджана, включая Баку и Гянджу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi