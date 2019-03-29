Новак опроверг данные, что РФ обещала продлить сокращение добычи нефти до конца сентября

Глава Минэнерго Александр Новак опроверг информацию агентства Reuters о том, что Россия пообещала Саудовской Аравии продлить договоренности по сокращению добычи только до конца сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы не говорили этого. Мы в принципе сказали в Баку, что нам нужно время на мониторинг ситуации на рынке и посмотрим как будет развиваться ситуация в апреле. В мае - обсудим. Никаких заявлений и предположений я не делал. То что там написано - [было сказано] не с моей стороны", - сказал Новак в кулуарах Красноярского экономического форума.

Он также добавил, что РФ выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта.

"Я думаю, что по среднесуточной добыче мы выйдем, да. Именно на конец марта", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Новак сообщил, что министры стран ОПЕК+ пока не обсуждали сроки продления сделки по сокращению объемов добычи нефти и договорились рассмотреть этот вопрос в мае.

"Мы это не обсуждали. В последний раз была встреча - мы обсудили только то, что мы это обсудим в мае", - отметил он.

Новак добавил, что в настоящее время нет предложений по дальнейшим параметрам сделки ОПЕК+. "Сейчас предложений нет и не может быть, пока мы не проживем март-апрель и не посмотрим, как будут развиваться события", - отметил глава Минэнерго РФ.

ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. 10 стран "не ОПЕК" в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тыс. баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки, Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.

Красноярский экономический форум в этом году проходит с 28 по 30 марта в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности. Ключевой темой форума станет роль конкурентоспособности в обеспечении развития российской экономики.