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Reuters: Впервые за 2 года Венесуэла отправит первую партию нефти в Европу

Reuters: Впервые за 2 года Венесуэла отправит первую партию нефти в Европу Венесуэла в ближайшее время отправит в Европу груз с тяжелой нефтью объемом 650 тыс. баррелей. Он предназначен для итальянская компания Eni.
Энергетика
18 июня 2022 г. 10:35
Reuters: Впервые за 2 года Венесуэла отправит первую партию нефти в Европу

Венесуэла в ближайшее время отправит в Европу груз с тяжелой нефтью объемом 650 тыс. баррелей. Он предназначен для итальянская компания Eni.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центр анализа данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv Eikon.

Это будет первая за два года поставка сырой нефти в Европу из Венесуэлы, которая находится под санкциями США. Позже латиноамериканская страна отправит свою нефть испанской компании Repsol.

Соединенные Штаты разрешили Венесуэле поставлять нефть итальянской Eni и испанской Repsol в Европу в июле 2022 года. Помимо этого, Вашингтон снял санкции, которые препятствовали работе нефтяных компаний США и Европы в Венесуэле.

Ранее сообщалось о том, что эти компании получат по 3,8 млн баррелей венесуэльской нефти.

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