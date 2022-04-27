Reuters: У госкомпании Индии возникли проблемы с перевозкой российской нефти

Индийская энергетическая госкомпания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) ведет поиски судна для перевозки 700 тыс. баррелей нефти с Дальнего Востока.

Индийская энергетическая госкомпания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) ведет поиски судна для перевозки 700 тыс. баррелей нефти с Дальнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, проблемы с транспортировкой сырья возникли на фоне санкций, введенных в ответ на боевые действия РФ в Украине.

Доля ONGC в проекте "Сахалин-1", где производится российская марка нефти "Сокол", составляет 20%. Экспортом этой нефти занимается индийская компания. Нефть отправляют из терминала Де-Кастри на судах ледового класса, предоставленных "Совкомфлотом", в Южную Корею. Там ее загружают на танкер, и оттуда ONGC продает нефть покупателям в Северной Азии.

По данным Reuters, из-за санкций российским судам, в том числе принадлежащим "Совкомфлоту", сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов. Кроме того, судоходные компании не желают перевозить российскую нефть в Азию.

Из-за того, что в марте ONGC не смогла найти покупателей на нефть, она продала ее индийским госпредприятиям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL). Поставки BPCL должны были обеспечить в апреле, но ONGC не смогла найти судно для перевозки нефти в южнокорейский порт Йосу. Reuters пишет, что это произошло "отчасти из-за проблем, связанных с обеспечением страховки" судна.