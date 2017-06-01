Решение Трампа относительно Парижского соглашения может спровоцировать резкое падение цен на нефть

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Дональд Трамп исполнит предвыборное обещание и выведет США из глобального пакта о борьбе с изменением климата. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, об этом рассказал Reuters источник, осведомленный о намерении президента.

Трамп, который в ходе предвыборной кампании называл глобальное потепление мифом, пока не подтвердил эту информацию, написав в твиттере: "Я объявлю о своем решении относительно Парижского соглашения в ближайшие несколько дней".

Американский лидер отказался поддержать коммюнике коллег по "Большой семерке" о борьбе с изменением климата на саммите G7 в субботу, сказав, что для принятия решения ему нужно больше времени. Позже он написал в твиттере, что объявит о своей позиции на этой неделе.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сказал, что выход США из договоренности станет разочарованием, однако ЕС готов взять на себя лидерство в борьбе с изменением климата.

Аналитическая группа Report полагает, что выход США из Парижского соглашения приведет к расширению использования традиционных видов топлива и, следовательно, наращиванию нефтедобычи. В результате и без того высокое нефтяное предложение возрастет еще больше, провоцируя резкое падение цен на нефть. Решение США может способствовать падению цен ниже 40 долларов за баррель.