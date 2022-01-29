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Разлив нефти произошел в Эквадоре из-за аварии на нефтепроводе

Разлив нефти произошел в Эквадоре из-за аварии на нефтепроводе Утечка нефти произошла на эквадорском нефтепроводе тяжелой сырой нефти (OCP).
Энергетика
29 января 2022 г. 22:52
Разлив нефти произошел в Эквадоре из-за аварии на нефтепроводе

Утечка нефти произошла на эквадорском нефтепроводе тяжелой сырой нефти (OCP).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента страны.

"28 января произошел разрыв нефтепровода тяжелой сырой нефти в районе Пьедра-Фина, провинция Напо, в результате камнепада, вызванного сильными дождями в регионе, что привело к повреждению четырех труб", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter. На кадрах с места аварии, размещенных пользователями соцсети, видно, как нефть под напором бьет из труб, загрязняя растительность и почву в районе инцидента, льется потоками по земле вдоль трубопровода, идущего из эквадорской Амазонии в порты на тихоокеанском побережье.

По информации нефтетранспортной компании, аварийный участок нефтепровода находится вне зоны непосредственного контакта с водными источниками. Специалисты приступили к устранению неполадок, предпринимаются меры по недопущению заражения источников питьевой воды. Отмечается, что подача сырья по нефтепроводу контролируется, авария не повлияет на транспортировку и экспорт углеводородов. Сведения об объемах утечки и площади загрязнения не приводятся.

Местный телеканал Ecuavisa отмечает, что ежедневно по нефтепроводу OCP протяженностью 500 км перекачивается 530 тыс. баррелей сырой нефти.

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