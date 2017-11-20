Расходы на проект Южно-Кавказского трубопровода сократились на 16%

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года на деятельность по проекту Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ) израсходовано 657 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, из них операционные расходы на ЮКТ составили примерно 21 млн долларов, капитальные расходы - 636 млн долларов.

Расходы на проект сократились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского трубопровода составила 20,1 млн кубометров газа.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

Отметим, что газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.

ЮКТ имеет двух операторов. Компания BP является ответственным техническим оператором по строительству и эксплуатации объектов, SOCAR - ответственным коммерческим оператором.

Напомним, что основными акционерами ЮКТ являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), "SGC Midstream" (6,7%), "Petronas" (15,5%), "LUKoil" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).